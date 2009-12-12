Кабмин сократит объем средств для реструктуризации банков

Правительство сократит объем бюджетных средств на реструктуризацию банков в 2010 году на 40% - с 50 млрд. грн. до 30 млрд. грн.

Об этом идет речь в проекте Меморандума об экономической и финансовой политике между Украиной и Международным валютным фондом, текстом которого располагает УНИАН.

“Ассигнования на реструктуризацию банков были установлены на уровне 30 млрд. грн. (2,8% ВВП): такой уровень с определенным избытком обеспечивает расчетливый "буфер" против вероятной суммы расходов, необходимых на внедрение нашей стратегии решения проблем банков”, - указывается в тексте документа.

Отмечается также, что украинская сторона планирует продолжать “тесное сотрудничество с акционерами банков, которые еще не нарастили необходимый регулятивный капитал”. Кроме этого, планируется до конца 2009 года “с целью улучшения общения с отечественными наблюдательными органами материнских банков” завершить заключение соответствующих меморандумов о капитализации их дочерних банков в Украине.

“Что касается решения вопроса системных проблем банков, то правительство будет требовать, чтобы частные акционеры завели капитал, относительно которого они взяли обязательства, иначе правительство вмешается в ситуацию, и при необходимости осуществит их рекапитализацию”, - говорится в проекте документа. При этом относительно банков 3 и 4 групп украинская власть решительно настроена “решить вопрос с теми банками, которые до конца года не смогут выполнить обязательства по наращиванию капитала”.

Кроме того, проблемы Банка “Надра” правительство планирует решить до конца декабря 2009 года, после завершения реструктуризации его внешних долгов.