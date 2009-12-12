Кабмин предусмотрит в бюджете дефицит НАК "Нафтогаз"

Кабинет министров Украины намерен до конца мая 2010 года утвердить показатели финансового плана НАК «Нафтогаз Украины» на 2010 год и предусмотреть в бюджете реальные источники покрытия дефицита компании.

Об этом сказано в проекте Меморандума об экономической и финансовой политике между Украиной и Международным валютным фондом, направленном МВФ, копией которого располагает УНИАН.

Кроме того, в документе отмечается, что Кабмин принял меры для того, чтобы укрепить финансовую позицию, прозрачность и эффективность корпоративного управления НАК «Нафтогаз Украины».

В частности, правительство подало на рассмотрение в Верховную Раду проект закона, предусматривающий внедрение распределительных счетов для предприятий ТКЭ и передачу полномочий по установлению тарифов на теплоснабжение, которое предоставляется предприятиями ТКЭ, независимому регулятору (НКРЭ).

В проекте Меморандума также отмечено, что до принятия бюджета на ближайшем заседании Кабмина правительство намерено утвердить предварительные показатели финансового плана НАК «Нафтогаз Украины» на 2010 год.