Налоговики обнаружили в гараже 9 тонн спирта

Сотрудники отдела налоговой милиции Черниговской межрайонной государственной налоговой инспекции выявили в Городне в одном из гаражных помещений хранилище спирта.

Как сообщили УНИАН в отделе массово-разъяснительной работы и обращений граждан ГНА в Черниговской области, совместно с сотрудниками Управления СБУ налоговики выявили около 9 тонн спирта в пластиковых бочках на сумму около 400 тыс. грн. Как выяснилось, владелец гаража торговал подпольно алкогольными напитками.

Из этого спирта могло быть изготовлено 45 тысяч бутылок алкогольного суррогата.

В отношении владельца спирта возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.204 Уголовного кодекса Украины.