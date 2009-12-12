Налоговики обнаружили в гараже 9 тонн спирта
02:09, 12 декабря 2009Общество
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Возбуждено уголовное дело
Сотрудники отдела налоговой милиции Черниговской межрайонной государственной налоговой инспекции выявили в Городне в одном из гаражных помещений хранилище спирта.
Как сообщили УНИАН в отделе массово-разъяснительной работы и обращений граждан ГНА в Черниговской области, совместно с сотрудниками Управления СБУ налоговики выявили около 9 тонн спирта в пластиковых бочках на сумму около 400 тыс. грн. Как выяснилось, владелец гаража торговал подпольно алкогольными напитками.
Из этого спирта могло быть изготовлено 45 тысяч бутылок алкогольного суррогата.
В отношении владельца спирта возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.204 Уголовного кодекса Украины.
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