Валютный сбор придется отменить, Совет НБУ - трансформировать

До конца 2009 года в Украине планируется ввести в действие законодательные акты по усилению общей структуры управления Национальным банком Украины (НБУ).

Об этом говорится в проекте Меморандума об экономической и финансовой политике между Украиной и Международным валютным фондом, копия которого имеется в распоряжении УНИАН.

Документом, в частности, предусмотрено “реформирование Совета НБУ, путем трансформации его в более узкоспециализированную техническую структуру, и внесение необходимых изменений в закон о Нацбанке с целью сглаживания всех слабых мест, касающихся защитных механизмов...”.

Кроме того, говорится в проекте Меморандума, правительство как субъект законодательной инициативы обязуется внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект, призванный отменить налог на операции с иностранной валютой, и до конца декабря принять эти поправки к законодательству – “согласно с ранее принятым обязательством, хотя с некоторым опозданием относительно структурного маяка”.

“Мы будем воздерживаться от введения новых мер административного контроля на валютном рынке”, - говорится в проекте документа.

Справка УНИАН. Совет Национального банка Украины является совещательным органом. Среди его полномочий – утверждение сметы Национального банка Украины.

Совет НБУ не имеет права вмешиваться в оперативную деятельность правления Национального банка, однако имеет право применения отлагательного вето относительно решений правления Нацбанка. Такое решение вступает в силу лишь при его подтверждении двумя третями от общего количества членов правления НБУ.

Сегодня в Украине взимается пенсионный сбор с безналичных валютных операций в размере 0,25% от суммы операции.