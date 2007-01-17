В Крыму в мешке нашли тело 7-летней девочки
16:05, 17 января 2007Общество
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На теле ребенка - 27 ножевых ранений
В сбросном канале села Вишневка Красноперекопского района Крыма в полиэтиленовом мешке обнаружено тело 7-летней девочки.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в АРК, утром 16 января ребенок ушел в школу, но домой так и не вернулся.
Прождав некоторое время, мать девочки позвонила в милицию.
Ребенка нашли в сбросном канале пруда c признаками насильственной смерти. На место происшествия выехали сотрудники МВД, судмедэкспертизы и прокуратуры.
Обстоятельства смерти уточняются, проводится расследование.
По некоторым данным, на теле ребенка обнаружено 27 ножевых ранений.
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