Что нового в проблемных банках?

Издание "Дело" продолжает отслеживать ситуацию в проблемных банках.

Банк Регионального Развития В Банк регионального развития, который со 2 декабря находится в процессе ликвидации, назначили ликвидатора. На эту должность НБУ поставил независимого эксперта Игоря Евсиенко, который ранее занимался ликвидацией банка «Европейский». На сайте финансового учреждения сообщается, что требования кредиторов будут приниматься в течение месяца — до 9 января 2010 года.

Также БРР поменял реквизиты для погашения кредитов и процентов по ним — накопительный счет в головном управлении НБУ в Киеве и Киевской области: 32078415801, МФО 321024.

Укрпромбанк Банк разместил на своем официальном сайте сервис, который позволяет узнать дату перевода вклада в Родовид Банк и его порядковый номер в реестре переданных вкладов. Для этого вкладчику необходимо ввести на сайте Укрпромбанка индивидуальный налоговый номер и номер депозитного договора.

Родовид Банк Банк продолжает выплачивать депозиты вкладчикам Укрпромбанка. На этой неделе «Родовид» выдавал вклады, срок которых истек в марте 2009 года. «Мартовские» вклады будут выплачиваться до 15 декабря этого года. С 16 по 22 декабря можно будет забрать депозиты, срок действия которых закончился в апреле.

По состоянию на 10.00 вчерашнего дня «Родовид» выплатил 721 млн. грн., сумма перевложенных на новый срок депозитов составила 1,04 млрд. грн.

В электронной очереди зарегистрировано более 93,5 тыс. клиентов Укрпромбанка из 350 тыс., чьи вклады перешли на балансы Родовид Банка. Большинство вкладчиков — 48,9 тыс. — регистрировались в отделениях банка.

Инпромбанк Вчера у банка закончился срок действия моратория на удовлетворение требований кредиторов. В финучреждении пока не знают, продлит НБУ мораторий или будет принимать какое-то другое решение относительно дальнейшей судьбы банка. «На следующей неделе уже все будет ясно», — сообщил временный администратор банка Алексей Угримов.

УФГ Вслед за Инпромбанком в понедельник истекает мораторий в «Украинской финансовой группе». В банке не смогли ответить, будет ли он выдавать вклады после снятия моратория. «Приходите в отделение в понедельник или же перезвоните — возможно, появится какая-то информация», — сообщили в УФГ.