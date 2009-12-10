Кабмин выделил 239 млн. грн. Госдепартаменту исполнения наказаний
Постановление на официальном портале
Кабинет министров Украины выделил 239,048 млн. грн. средств Стабилизационного фонда для Государственного департамента исполнения наказаний на безвозвратной основе.
Об этом говорится в соответствующем постановлении от 8 декабря 2009 г. № 1327, обнародованном на официальном правительственном портале.
В документе отмечается, что средства будут выделены для оплаты Госдепартаментом по вопросам исполнения наказаний энергоносителей, услуг по водоснабжению и водоотводу и для выплаты денежного обеспечения лицам рядового и начальственного состава Государственной уголовно-исполнительной службы.
Предусмотрено, что для этого будут использованы средства поступлений в Стабфонд от целевого размещения государственных ценных бумаг, а в случае их недостаточности - за счет поступлений от приватизации государственного имущества и от продажи земельных участков несельскохозяйственного назначения или прав на них, находящихся в государственной собственности, на которых расположенные объекты, подлежащие приватизации, или остатков нераспределенных средств.