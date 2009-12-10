Кабмин выделил 239 млн. грн. Госдепартаменту исполнения наказаний

Кабинет министров Украины выделил 239,048 млн. грн. средств Стабилизационного фонда для Государственного департамента исполнения наказаний на безвозвратной основе.

Об этом говорится в соответствующем постановлении от 8 декабря 2009 г. № 1327, обнародованном на официальном правительственном портале.

В документе отмечается, что средства будут выделены для оплаты Госдепартаментом по вопросам исполнения наказаний энергоносителей, услуг по водоснабжению и водоотводу и для выплаты денежного обеспечения лицам рядового и начальственного состава Государственной уголовно-исполнительной службы.

Предусмотрено, что для этого будут использованы средства поступлений в Стабфонд от целевого размещения государственных ценных бумаг, а в случае их недостаточности - за счет поступлений от приватизации государственного имущества и от продажи земельных участков несельскохозяйственного назначения или прав на них, находящихся в государственной собственности, на которых расположенные объекты, подлежащие приватизации, или остатков нераспределенных средств.