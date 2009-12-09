Тимошенко поручила создать дисциплинарные комиссии для судей

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поручила первому вице-премьер-министру Украины Александру ТУРЧИНОВУ координировать подготовку законопроекта о формировании дисциплинарных комиссий судей.

Как передает корреспондент УНИАН, такое поручение Ю.ТИМОШЕНКО дала вчера на заседании правительства.

«Я хочу поручить в ближайшее время, чтобы мы рассмотрели и внесли в Верховную Раду специальный порядок и специальные права формирования и функционирования дисциплинарных комиссий», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее мнению, соответствующие рабочие группы должны работать на основе Министерства юстиции. «Пока мы не сделаем такие дисциплинарные комиссии, чтобы могли на каждого судью иметь управу и при этом представляли гражданское общество, а не очередную продажную ветвь власти – я думаю, что ничего не будет», - считает она.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО считает целесообразным разработать законопроект, который предоставит право каждой новой структуре, которая ведет следствие, возбуждать уголовные дела в отношении должностных лиц, а также передавать их в суд.