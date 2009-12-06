В Тернополе пройдет международный джазовый фестиваль

В Тернополе 11-13 декабря состоится международный джазовый фестиваль Jazz Bez -2009.

Как сообщил корреспонденту УНИАН инициатор проведения фестиваля в Тернополе Олег МАКОГИН, в этом году на фесте, который традиционно проходит одновременно в городах Украины и Польши, тернополяне смогут услышать группы из Литвы, Польши, Франции, Египта, Беларуси и России. Кроме этого, на фестивале выступят и местные музыканты.

«Местные группы будут выступать на так называемой второй площадке во время перерыва, что станет новинкой этого фестиваля. Кроме того, французские музыканты будут давать мастер-класс для джазменов во Львове, а затем будут привлекать участников мастер-класса к своему выступлению в Тернополе», - рассказал О.МАКОГИН.

Фестиваль будет проходить в областном драматеатре. 11 декабря слушатели смогут услышать группы Happy55 (Россия) и Thuillier Trio (Франция), 12 декабря – Gurzuf (Беларусь) и Mint Digital (Литва), 13 декабря - EMPE3 (Польша) и Hot Potatos (Египет).

После концертной программы участники феста в тот же вечер будут играть на джем-сейшенах в одном из арт-клубов города.

Справка УНИАН. Международный фестиваль “Jazz Bez” был организован в 2000-м году по инициативе львовского художественного объединения “Дзига” и Польского Института в Киеве. Фестиваль проводится параллельно на украинской и польской территории в первой половине декабря. Фестивальные выступления не носят конкурсного характера, а являются своеобразным представлением новых программ джазовых музыкантов мира.