"Черного археолога" посадили за контрабанду

Ленинский районный суд Полтавы вынес приговор гражданину, который пытался наладить канал контрабанды из Украины исторических и культурных ценностей.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-группе Управления СБУ в Полтавской области.

По их данным, коллекционер раритетов работал директором фирмы, которая охраняла исторические места и здания, параллельно занимался «черной археологией». Найденные на территории Полтавской и соседней областей старинные монеты (самая старая датируется 1630 г.), ранее приобретенные 2 немецкие военные карты времен Второй мировой войны, немецкие фотографии с изображением оккупированных украинских городов, почтовые марки и открытки ценитель старины пытался сбыть за границу. Покупателей из Европы, США и Австралии находил на Интернет-аукционах.

«Злоумышленник погорел, когда пытался отправить очередную партию раритетов, нарушая таможенный контроль. В ходе искусствоведческой экспертизы было установлено, что военные карты и некоторые монеты имеют историческую и культурную ценность. Против контрабандиста было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.15 и ч.1 ст.201 (покушение на контрабанду исторических и культурных ценностей). Суд признал мужчину виновным и приговорил к четырем годам лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания на два года», - сказано в сообщении СБУ.

Предметы контрабанды конфискованы и возвращены в собственность государства. Сейчас решается вопрос о передаче раритетов одному из музеев государства.