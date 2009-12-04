Картину Тициана вместе с постом милиции выставят 18 декабря

Выставка "Шедевры из коллекции музея", состоящая из одной картины "Портрет венецианского дожа Джироламо Приули" кисти Тициана Вечеллио, будет открыта 18 декабря в Одесском музее западного и восточного искусств.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам директор музея Владимир ОСТРОВСКИЙ, уточнив, что экспонироваться полотно Тициана будет в течение 10 дней в итальянском зале, на том месте, где ранее находилась картина Караваджо "Поцелуй Иуды или Взятие Христа под стражу".

В дни экспонирования картины в музее будут обеспечены надлежащие меры охраны – рядом с полотном будет постоянный пост милиции. Кроме того, картина будет ограждена леером, чтобы никто не смог к ней приблизиться менее чем на 3 метра.

Вместе с тем, В.ОСТРОВСКИЙ напомнил, что «окончательной экспертизы относительно подлинности картины Тициана в музее пока нет».

По словам председателя попечительского совета Музея западного и восточного искусств, председателя правления банка "Киев" Юрия МАСЛОВА, "атрибуция картины состоит из множества этапов, большинство из которых подтвердили подлинность полотна, осталось дождаться последних, итоговых результатов".

Между тем, дирекция музея уже ведет переписку с музеями Милана и Флоренции об экспонировании в этих городах шедевра из Одессы. По мнению В.ОСТРОВСКОГО, "эта выставка и должна стать той точкой над "і", которая позволит утверждать, что в одесском музее хранится работа, принадлежащая кисти Тициана".