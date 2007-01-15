В Николаеве задержан подозреваемый в совершении взрыва

Работники Управления по борьбе с организованной преступностью УМВД Украины в Николаевской области совместно с коллегами из уголовного розыска и областного Управления СБУ задержали подозреваемого в причастности к подготовке и совершению террористического акта – взрыву возле гостиницы «Коралл», который произошел в прошлом году.

Как сообщили УНИАН в ГУБОП МВД Украины, 26-летнего местного жителя (бывшего таможенника) бойцы спецподразделения быстрого реагирования “Сокол” взяли в его квартире, без сопротивления. Центральный райсуд Николаева уже санкционировал его арест. Свою вину задержанный признал.

В ходе обысков в жилище злоумышленника правоохранители изъяли нитроглицерин, канистры с азотной кислотой, смесью селитры и алюминиевой пудрой и другие компоненты для самодельных взрывных устройств, а также пистолет «Шмайсер» ПГШ-65, калибра 8 мм

Задержанного обвиняют по двум статьям Уголовного кодекса Украины – незаконное хранение оружия и взрывчатых веществ, а также вымогательство.

27 ноября 2006 года в 5.30 в Николаеве вблизи гостиницы "Коралл" взорвалось самодельное устройство. Обошлось без жертв и разрушений. На месте преступления нашли дискету с требованием к владельцу гостиницы передать неизвестным 5 тысяч долларов США. Задержанный злоумышленник в свое время работал в “Коралле” охранником.