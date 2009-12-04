Нафтогаз подгоняет последние миллионы Газпрому
09:22, 04 декабря 2009Общество
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НАК «Нафтогаз Украины» на данный момент практически в полном объеме провел расчет за закупленный в ноябре у «Газпрома» природный газ.
Об этом УНИАН сообщил источник в правительстве.
По его данным, на данный момент 700 млн. долларов уже переведено на счета «Газпрома», и в ближайшее время на счета будет переведено еще около 64 млн. долларов.
«700 млн. уже перевели, 63,7 догоняют», - сказал собеседник агентства.
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