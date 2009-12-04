"Регионал" подарил Львовской музакадемии рояль высокого класса

Народный депутат Украины от Партии регионов Борис КОЛЕСНИКОВ передал в подарок Львовской музыкальной академии рояль известной фирмы «Стенвей и сыновья» (США), чтобы международный конкурс, который состоится здесь через несколько дней, «провели на хорошем инструменте».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила во время пресс-конференции во Львове народный депутат от ПР Анна ГЕРМАН.

По ее словам, Б.КОЛЕСНИКОВ приехал во Львов не с предвыборной агитацией, а «с чисто куртуазной целью». «Сегодня Борис КОЛЕСНИКОВ специально приехал во Львов подарить Львовской консерватории рояль, чтобы международный конкурс, который начнется здесь через несколько дней, могли проводить на хорошем инструменте. Вот и вся цель визита. Подаренный рояль не имеет никакого отношения к выборам. Разговор о том, что он крайне необходим музыкальному учебному заведению велся еще два года назад», - сказала А.ГЕРМАН.

Б.КОЛЕСНИКОВ отказался назвать стоимость рояля, в то же время отметив, что «нас так тепло встретили там, что стоит задуматься над новым корпусом для Музыкальной академии».

Справка УНИАН. Недавно исполнилось 210 лет со дня рождения Генри Стенуэйя (Стенвея) (Генриха Энгельгарда Штайнвега), немецкого фортепианного мастера, основателя фортепианной фирмы “Стенвей и сыновья” в Нью-Йорке в 1853 году. Эта фирма положила начало особой системе механики фортепиано - так называемой системе Стенвей. Умер мастер 7 февраля 1871 года.

Стоимость рояля, изготовленного этой фирмой, колеблется от 100 до 200 тыс. долларов США.