Грузинский вор в законе в Виннице отрекся от короны

Грузинский криминальный авторитет по прозвищу "Авто", задержанный сотрудниками УБОП в Виннице, отрекся от воровского титула. Об этом газете "Сегодня" сообщили в пресс-службе ГУБОП МВД Украины. 47-летний Автондил Автонадзе был в розыске, его подозревали в организации торговли тяжелыми наркотиками (героином и кокаином). У Авто изъяли пистолет Макарова с патронами и 10 г амфетаминов.

В участке Авто поспешил отречься от своего титула "вора в законе". Он написал заявление, где указал, что никогда не короновался, а является самозванцем. В криминальном мире за такой поступок бьют по ушам, что означаети лишение все воровских привилегий, и могут приговорить к смерти. Причина отречения, скорее в том, что в Грузии, куда его депортируют, есть спецтюрьма для таких воров. Видно, туда Авто не хочет, и потому предпочел позор.

За последнее время, это уже третий авторитет, который после поимки отрекся от титула "вора в законе". Ранее это сделали Алексей Слисаренко ( "Дубина") и Николай Хивренко ( "Хивря").