Пираты напали на балкер с 23 украинскими и российскими моряками

В воскресенье в порту Лагос в Нигерии пираты совершили нападение на балкер Silvretta. Девять моряков получили серьезные ранения, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на редактора «Морского бюллетеня» Михаила ВОЙТЕНКО.

По данным «Морского бюллетеня», экипаж судна состоит из 23 россиян и украинцев. Пираты ограбили судно и избили членов экипажа.

«В итоге 9 членов экипажа получили серьезные ранения. Был опустошен сейф капитана, личные вещи и ценности членов экипажа украдены. Любые средства связи на навигационном мостике уничтожены. В 24.00 пираты, приказав не предпринимать никаких мер, оставили заложников на мостике и скрылись на лодке в неизвестном направлении», говорится в сообщении.

Как отметил М.ВОЙТЕНКО, Silvretta ходит под флагом Швейцарии.