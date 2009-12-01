Сельские дети смогут бесплатно посещать оперный театр во Львове

С 1 декабря 2009 года Львовский национальный академический театр оперы и балета имени Соломии Крушельницкой бесплатно будут посещать дети из сел всех районов Львовской области.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской ОГА, Львовский национальный академический театр оперы и балета имени Соломии Крушельницкой совместно с управлением по делам семьи и молодежи Львовской ОГА во исполнение распоряжения председателя областной государственной администрации «О мерах по поддержке сельской молодежи во Львовский области на 2009-2010 годы», начали благотворительную акцию по приобщению детей и молодежи льготных категорий из сельской местности к достояниям культурно-художественного наследия.

«1 декабря театр оперы и балета посетят 30 детей из Жовковского района Львовской области, в дальнейшем планируется, что в течение 2010 года театр смогут бесплатно посетить дети из всех районов Львовской области», - отмечается в сообщении пресс-службы.