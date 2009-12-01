На заводе топливных брикетов произошел взрыв

В Черниговской области возбуждено уголовное дело по факту взрыва на заводе по производству топливных брикетов.

Об этом сообщили УНИАН в отделе общественных связей УМВД Украины в Черниговской области.

Как отмечается в сообщении, ночью в селе Турья Щорского района на территории бывшего консервного завода, а сейчас общества с ограниченной ответственностью, в одном из производственных помещений (цех по производству топливных брикетов из отходов древесины) произошел взрыв. В результате взрыва повреждены кирпичные стены и бетонные перекрытия помещения. Фактически оно почти разрушено.

На месте происшествия после локализации и ликвидации очагов огня найдены остатки разорванного газового баллона. Неподалеку от центра взрыва в помещении выявлено две шины от легкового автомобиля, внутри которых, – две упаковки торфобрикетов, покрытой остатками нефтепродуктов. На складе готовой продукции, находящемся рядом с разрушенным цехом, тоже имело место небольшое возгорание, которое было ликвидировано сотрудниками МЧС. В ходе осмотра помещения было выявлено 11 пакетов с торфобрикетами (около тонны каждый), на которых тоже зафиксированы остатки нефтепродуктов. Образцы вещества отобраны для проведения экспертизы.

Согласно показаниям охранника и двух рабочих, которые в то время находились на территории завода, несколько людей в камуфляжной одежде и черных масках ворвались в помещение и связали их, приказав тихо лежать. Через некоторое время они вернулись и посоветовали пленникам поскорее убираться, потому что вскоре произойдет взрыв. После этого они скрылись в неизвестном направлении.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.194 Уголовного Кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за преднамеренное уничтожение или повреждение имущества путем поджога – лишение свободы на срок от трех до пятнадцати лет.

На месте совершения преступления работают местные оперативники и работники криминального блока областной милиции. Стражи порядка рассматривают версию нечестной конкуренции. Также не исключают инсценировки взрыва, поскольку перед этим на предприятии был пожар, за который оно не получило страховые выплаты, потому что причиной установлена неосторожное обращение с огнем и нарушение правил безопасности.