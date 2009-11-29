По билетам пропавших при аварии пассажиров могли ехать другие люди

Некоторыми из билетов, оформленных на считающихся пропавшими без вести пассажиров "Невского экспресса", могли воспользоваться другие люди. Следствие по делу о крушении поезда проверит эту версию, сообщил РИА Новости источник в следственных органах.

Скорый поезд №166 потерпел крушение в пятницу вечером. По последним данным, погибли 25 человек, судьба 12 пока неизвестна. Госпитализированы 92 человека, 21 из них в тяжелом состоянии.

"Есть список людей, на чьи имена были проданы билеты. Но учитывая, что нет тел, которые могут принадлежать пропавшим без вести, а также нет запросов родственников о их судьбе, проверяется версия, что кто-то из списка без вести пропавших купил билет, но не сел на поезд. Кроме того, кто-то мог ехать по чужим билетам, по каким-то причинам перейти в другой вагон", - сказал источник.

По его словам, эти версии будут проверяться после опознания всех погибших. На данный момент опознаны тела 24 жертв.