По билетам пропавших при аварии пассажиров могли ехать другие люди
Следствие проверяет все версии
Некоторыми из билетов, оформленных на считающихся пропавшими без вести пассажиров "Невского экспресса", могли воспользоваться другие люди. Следствие по делу о крушении поезда проверит эту версию, сообщил РИА Новости источник в следственных органах.
Скорый поезд №166 потерпел крушение в пятницу вечером. По последним данным, погибли 25 человек, судьба 12 пока неизвестна. Госпитализированы 92 человека, 21 из них в тяжелом состоянии.
"Есть список людей, на чьи имена были проданы билеты. Но учитывая, что нет тел, которые могут принадлежать пропавшим без вести, а также нет запросов родственников о их судьбе, проверяется версия, что кто-то из списка без вести пропавших купил билет, но не сел на поезд. Кроме того, кто-то мог ехать по чужим билетам, по каким-то причинам перейти в другой вагон", - сказал источник.
По его словам, эти версии будут проверяться после опознания всех погибших. На данный момент опознаны тела 24 жертв.