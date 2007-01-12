Мэр Ивано-Франковска пообещал устранить несправедливость

Городской председатель Ивано-Франковска Виктор АНУШКЕВИЧУС обещает горожанам, что поставит в городе памятники Тарасу Шевченко и проводнику ОУН Степану Бандере.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.АНУШКЕВИЧУС сообщил вчера вечером на встрече с руководителями промышленных предприятий города. По его словам, “городская власть взяла обязательство перед жителями города построить памятники С.Бандере – к 100-летию со дня рождения (2009 г.) и Т.Шевченко. В.АНУШКЕВИЧУС отметил, что Ивано-Франковск - единственный город в Украине, который не имеет памятника Великому Кобзарю. Он также сообщил, что памятник Кобзарю построят перед “белым домом”, в котором размещены облгосадминистрация, областной совет и городской совет. Для этого проведут реконструкцию площади перед домом. “Место для памятника выбрано не случайно, - заметил городской председатель. - Чтобы каждый чиновник, идя на работу, смотрел в глаза Кобзарю и сверял свои действия и помыслы с украинским гением и работал на благо общества”. В настоящее время на площади перед “белым домом” стоит памятник двум музыкантам (один с балалайкой, второй - с цимбалами), что символизирует дружбу русского и украинского народов. Между музыкантами - гранитная стела, на которой когда-то был памятник Ленину. Мэр Ивано-Франковска не сообщил, будут ли эти символы перенесены в другое место. Памятник С.Бандере поставят на Европейской площади, где когда-то стоял памятник танку.