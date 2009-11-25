Распространение ВИЧ/СПИД: в мире сокращается, в Украине растет

За последние восемь лет в мире количество случаев инфицирования ВИЧ снизилось на 17 процентов. Об этом идет речь в докладе объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИД (UNAIDS). В Украине наоборот - ВИЧ распространяется быстрыми темпами.

Невзирая на общее замедление распространения ВИЧ-инфекции в мире, в Восточной Европе и Центральной Азии показатель распространения ВИЧ продолжает расти. В частности в России и Украине зафиксировано 90% всех случев заболевания вирусом иммунодефицита человека в этом регионе. Это очень беспокоит ООН, сказала в интервью «Немецкой волне» координатор объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу в Украине Анна Шакаришвили.

«В Украине такие тенденции: продолжается рост количества новых случаев. И опубликованные данные в этом докладе свидетельствуют, что Украина имеет самое высокое распространение ВИЧ-инфекции среди всех стран Европы и стран бывшего СССР». Эксперт заметила, что ООН тщательным образом следит за тем, как страна проводит предупредительно-профилактическую работу относительно распространения ВИЧ, а также присматривает и лечит больных ВИЧ/СПИД.

«Рост эпидемии ВИЧ связан, несмотря на правильное вмешательство государства, с тем, что этих целевых программ не хватает.

По ее словам, ООН рекомендует Украине повысить качество и спектр мероприятий направленных на предотвращение распространения ВИЧ-инфекции среди наиболее уязвимых категорий населения, расширить профилактические программы по изменению полового поведения и активнее направлять на борьбу с эпидемией ВИЧ финансовые ресурсы не только от международных доноров, но и национальные средства.