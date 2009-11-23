Киевводоканал отрезал от воды Речной порт

ОАО «АК «Киевводоканал» лишил владельца офисных и производственных помещений по адресам ул. Верхний Вал, 70, и ул. Набережно-Крещатицкая, 14, принадлежащих ОАО «Киевский речной порт», права получения услуг по централизованному водоснабжению и водоотводу.

В сообщении “Киевводоканала”, размещенном на официальном вэб-портале предприятия, говорится о том, что объекты ОАО «Киевский речной порт» были отключены от централизованного водоснабжения в связи с нарушением «Правил пользования системами централизованного коммунального водоснабжения и водоотвода» и с неуплатой потребителем в срок выставленного счета.

Как информирует “Киевводоканал”, 17 сентября 2009 года было проведено штатное обследование служебных помещений столичного речного порта. По его результатами составлен акт, подписанный представителями поставщика и потребителя, в котором констатировалось нарушение со стороны последнего правил эксплуатации водомерного оборудования, в частности, были повреждены пломбы на обводных линиях, предназначенных для пожаротушения.

По результатам обследования были осуществлены расчеты потери воды, которые переданы потребителю рекомендованным сообщением 9 октября с.г., но счет не был своевременно оплачен речным портом.