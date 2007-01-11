На старый Новый год в Украине будут идти дожди

12 января на территории Украины по прогнозам синоптиков будет облачно. Временами возможные осадки, преимущественно в виде дождя; ночью в Карпатах и в Закарпатье ожидаются сильные осадки, в южной части без существенных осадков. Ветер западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 25-30 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, днем 3-8°, в Крыму до 10° тепла; в Карпатах на протяжении суток около 0°.

Об этом УНИАН сообщили в Укргидрометцентре.

13-14 января облачно с прояснениями, временами осадки, преимущественно в виде дождя, только в Одесской и Николаевской областях, а 14 января в Крыму и большинстве центральных областей без существенных осадков. Ветер юго-западный и западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 25-30 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, днем в восточной части 1-6° тепла, на остальной территории 4-9°, 14 января в западных областях и южной части до 12° тепла; в Карпатах ночью 0-5° мороза, днем около 0°.

15 января без существенных осадков, только в Карпатах и Закарпатье, а ночью и в восточной части осадки, преимущественно дождь. 16 января ночью на большей части территории страны местами небольшие осадки; днем без осадков, только в восточных областях небольшой дождь. Температура ночью 15 января 0-5° тепла, 16 января от 3° мороза до 3° тепла; днем 1-7° тепла, в южной части до 9°.

В г. Киеве и области 12 января облачно. Временами дождь. Ветер западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура в Киеве ночью 2-4° тепла, днем 5-7°; по области ночью 1-6° тепла, днем 3-8°.

13-14 января сохранится облачная погода с прояснениями. Временами дождь, только ночью 13 января без существенных осадков. Ветер юго-западный и западный, 7-12 м/с, днем 13 января и ночью 14 января местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, днем 4-9°.

15-16 января без существенных осадков, только 16 января ночью местами небольшие осадки, преимущественно дождь. Температура ночью 15 января 0-5° тепла, 16 января от 3° мороза до 3° тепла; днем 1-6° тепла.