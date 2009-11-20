Шеф СБУ говорит, что не имеет права защищать СМИ от кибертеррористов
СБУ нужно больше полномочий?
Председатель Службы безопасности Украины Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО выступает за усиление ответственности за терроризм.
Об этом он заявил в беседе с собственным корреспондентом УНИАН в Брюсселе.
“Мы имеем базовый закон о борьбе с терроризмом, он очень хороший, он европейский, там вопросов нет... Но надо идти дальше: интернет-пространство, киберпреступность, кибертероризм, надо вас (масс-медиа – УНИАН) оградить, ваши сайты, вы видите сколько атак идет, но СБУ не имеет права вас защищать, мы можем только посоветовать провайдеру, как защищать ваши сайты”, - сказал В.НАЛИВАЙЧЕНКО.
Председатель СБУ также отметил, что на сегодня возглавляемая им служба имеет недостаточно полномочий для реагирования на распространение экстремистской литературы.
“Там уже, где совсем прямые призывы к восстанию или мятежу, там мы имеем право на изъятие этой литературы. Но это совсем не те полномочия, которые имеют европейские или российские спецслужбы в борьбе с терроризмом. Нужно предоставлять больше правовых оснований и СБУ, и МВД”, - сказал В.НАЛИВАЙЧЕНКО.
Вместе с тем он отметил, что на сегодня в Украине нет системных проявлений терроризма, поэтому данная угроза является актуальной с точки зрения необходимости осуществления шагов на предупреждение.
“С оперативной точки зрения - не допускать незаконного завоза оружия, совместные операции по проверке целых регионов по изъятию незаконного оружия и третье - это усиление законодательной ответственности за экстремизм, за призывы к экстремизму, к терроризму, усиление ответственности за литературу экстремистского характера, за интернет-сайты”, - сказал В.НАЛИВАЙЧЕНКО.