Шеф СБУ говорит, что не имеет права защищать СМИ от кибертеррористов

Председатель Службы безопасности Украины Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО выступает за усиление ответственности за терроризм.

Об этом он заявил в беседе с собственным корреспондентом УНИАН в Брюсселе.

“Мы имеем базовый закон о борьбе с терроризмом, он очень хороший, он европейский, там вопросов нет... Но надо идти дальше: интернет-пространство, киберпреступность, кибертероризм, надо вас (масс-медиа – УНИАН) оградить, ваши сайты, вы видите сколько атак идет, но СБУ не имеет права вас защищать, мы можем только посоветовать провайдеру, как защищать ваши сайты”, - сказал В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Председатель СБУ также отметил, что на сегодня возглавляемая им служба имеет недостаточно полномочий для реагирования на распространение экстремистской литературы.

“Там уже, где совсем прямые призывы к восстанию или мятежу, там мы имеем право на изъятие этой литературы. Но это совсем не те полномочия, которые имеют европейские или российские спецслужбы в борьбе с терроризмом. Нужно предоставлять больше правовых оснований и СБУ, и МВД”, - сказал В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Вместе с тем он отметил, что на сегодня в Украине нет системных проявлений терроризма, поэтому данная угроза является актуальной с точки зрения необходимости осуществления шагов на предупреждение.

“С оперативной точки зрения - не допускать незаконного завоза оружия, совместные операции по проверке целых регионов по изъятию незаконного оружия и третье - это усиление законодательной ответственности за экстремизм, за призывы к экстремизму, к терроризму, усиление ответственности за литературу экстремистского характера, за интернет-сайты”, - сказал В.НАЛИВАЙЧЕНКО.