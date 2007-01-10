9-летняя девочка получила тяжелые ожоги при взрыве газового котла

Девятилетняя девочка получила тяжелые ожоги в результате взрыва газового котла.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в области.

Трагедия произошла в смт Ружин. В доме без досмотра родителей, которые пошли на работу, остались трое детей – девочки 11-ти и 9-ти лет, и 7-летний мальчик.

9-летняя девочка решила самостоятельно разжечь газовый котел, чтобы обогреться.

Она открыла газовый кран на трубе, набросала бумагу в котел и подожгла ее спичками. В то же мгновение произошел взрыв. В результате, ребенок получил ожоги лица и шеи 1-2 степени.

По информации МЧС, котел в доме был старого образца. Пожарные допускают, что он был неисправен.

Как передает корреспондент УНИАН, за прошлый год в области во время пожаров погибли 7 детей. Значительная часть из них погибли из-за родительского недосмотра.