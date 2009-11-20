Киевские школы и вузы откроются в среду

Со следующей среды, 25 ноября, будут возобновлены занятия во всех столичных учебных заведениях и возобновлена работа детских дошкольных заведений.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на первого заместителя председателя КГГА Ирэну КИЛЬЧИЦКУЮ, такое решение было принято сегодня на заседании чрезвычайной противоэпидемической комиссии при Кабинете министров Украины.

«Карантин во всех школах и высших учебных заведениях Киева заканчивается 25 ноября. Также в этот же день будет возобновлена работа всех детских садов. Решение, которое приняла чрезвычайная противоэпидемическая комиссия при Кабинете министров, обусловлено снижением темпов заболеваемости населения города гриппом и ОРВИ», – сообщила И.КИЛЬЧИЦКАЯ.

Как сообщалось, 19 ноября главный государственный санитарный врач Киева обратился к мэру города Леониду ЧЕРНОВЕЦКОМУ с предложением о снятии карантина в учебных заведениях города именно с 25 ноября.

Как сообщал УНИАН, столичные учебные заведения были закрыты со 2 ноября в связи с распространением эпидемии гриппа и ОРВИ.