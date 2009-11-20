Клюев: авиастроение должно вернуться в число реальных приоритетов

Авиастроение должно вернуться в число реальных государственных приоритетов Украины как одна из высокотехнологических составляющих посткризисного экономического роста. Такое мнение в интервью УНИАН высказал народный депутат Украины, заместитель главы Партии регионов Андрей КЛЮЕВ.

По его словам, задача власти - существенно повысить роль этой отрасли в структуре экономики, но для этого «необходимо еще многое сделать». В частности, А.КЛЮЕВ считает, что принятый парламентом в первом чтении законопроект о государственной поддержке самолетостроительной отрасли - «малый, но важный шаг в сторону структурной перестройки экономики Украины». Депутат напомнил, что аналогичный закон действовал с 2001 года, но устарел еще в прошлом году.

А.КЛЮЕВ считает, что главной задачей власти является внедрение механизмов стимулирования инновационной деятельности, которые сегодня отсутствуют. Это необходимо для достижения промежуточной цели – продолжения разработки и внедрения новых поколений и типов авиационной техники для последующих этапов развития отрасли, отметил народный депутат. По его словам, законопроект предусматривает освобождение от налогообложения проектно-конструкторских работ, сделанных по заказу отечественных самолетостроительных предприятий.

Представитель Партии регионов отметил, что Украина относится к немногим странам мира, владеющим полным циклом (макротехнологией) создания авиационной техники и все еще занимает значительное место на мировом рынке в секторе транспортной и региональной пассажирской авиации. В то же время, за последние годы явно просматривается снижение научно-технического и технологического потенциала отрасли и значительное отставание Украины в этом секторе от развитых стран - оборудование на авиазаводах на 80% устарело, сказал А.КЛЮЕВ. Для решения этой проблемы законопроектом предусмотрено государственное стимулирование реконструкции основных фондов предприятий отрасли с помощью удешевления целевых кредитов коммерческих банков путем частичной компенсации процентов.

А.КЛЮЕВ также заявил, что в результате неэффективного управления авиапромом, остается структурная разобщенность разработчика, производителя, баз технического обслуживания и ремонта. Это приводит к недостаточной координации действий по поддержке летной пригодности самолетов, находящихся в эксплуатации, и продвижению на рынок новых самолетов, к невысокому качеству технического обслуживания, считает депутат. По его мнению, необходима масштабная реструктуризация и техническое переоснащение предприятий авиапрома. А.КЛЮЕВ уверен, что для эффективности реформ необходимо оптимизировать управление отраслью. «В 2006 году, когда мы создавали госконцерн «Авиация Украины», нашей целью было собрать в единый кулак все предприятия – от конструкторских бюро и производителей комплектующих, до серийных производителей самолетов. В результате мы бы получили мощного игрока на мировом рынке, который мог привлекать серьезные инвестиционные ресурсы», - заявил А.КЛЮЕВ.

По его мнению, важно усовершенствовать систему научного обеспечения авиапрома, в том числе за счет создания ряда отраслевых научно-исследовательских центров.

Как сообщал УНИАН, 17 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины” относительно государственной поддержки самолетостроительной промышленности в Украине.

Законопроект о государственной поддержке самолетостроения в Украине, внесенный народными депутатами от Партии регионов, предусматривает налогообложение авансовых поступлений на самолетостроительные предприятия только после окончательного выполнения контрактов по производству авиационной техники, освобождение от импортной пошлины и НДС комплектующих, которые не производятся в Украине, а также ряд других мер. В результате предоставления льгот ожидается существенное уменьшение расходов на производство продукции и цикл производства, что повысит ее конкурентоспособность.