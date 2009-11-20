Леся Гонгадзе хочет осмотреть череп, который может принадлежать ее сыну

Леся ГОНГАДЗЕ дала согласие и собирается в Киев на осмотр черепа, который, по данным Генеральной прокуратуры, может принадлежать ее сыну Георгию Гонгазе.

Мать журналиста рассчитывает получить фрагменты находки для частной экспертизы, сообщает “Немецкая волна”.

По словам Л.ГОНГАДЗЕ, она вскоре посетит Генпрокуратуру, где в присутствии адвоката Андрея ФЕДУРА и членов комиссии осмотрит череп, найденный там, где указал экс-начальник Главного управления уголовного розыска Департамента внешнего наблюдения МВД Алексей ПУКАЧ.

„У меня есть условие: я приеду посмотреть, но при этом я должна взять фрагмент для своей частной экспертизы ДНК, результаты которой я не буду разглашать”, - сказала Л.ГОНГАДЗЕ. Она планирует провести экспертизу после президентских выборов в одной из частных зарубежных лабораторий, ее стоимость обойдется в 800 евро.

Материал для исследования - зуб малого Гии и фрагменты найденного черепа – мать собирается перевозить сама. В то же время, она не исключает, что Генпрокуратура может отказать дать фрагменты, поскольку, как отмечает Л.Гонгадзе, нет правовых оснований.

Она также сказала, что следователь по делу ее сына сообщил по телефону об обнаруженном в черепе металлическом осколке. Л.Гонгадзе заверила, что никакого осколка в голове ее сына никогда не было. Были такие ранения в правую руку и колено, но не в голову. По ее словам, если найденный череп с осколком отвечает данным „таращанского тела”, о чем заявляет прокуратура, то это доказывает, что остатки скелета, которые имеются в распоряжении следователей, не принадлежат Г.Гонгадзе.

Справка УНИАН. Убийство Г.Гонгадзе было совершено осенью 2000 года.

15 марта 2008 года Апелляционный суд Киева признал виновными в убийстве Г.Гонгадзе трех бывших сотрудников Департамента внешнего наблюдения и криминальной разведки МВД Украины - Валерия КОСТЕНКО, Николая ПРОТАСОВА и Александра ПОПОВИЧА, и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком от 12 до 13 лет. Еще один обвиняемый – А.ПУКАЧ – находился в розыске с 2005 года.

21 июля с.г. в селе Молочки Чудновского района Житомирской области А.ПУКАЧ был задержан.

После его задержания заместитель председателя СБУ Василий ГРИЦАК сообщил, что А.ПУКАЧ назвал заказчиков убийства Г.Гонгадзе и пообещал показать следователям место, где находится голова журналиста.

28 июля в Белоцерковском районе неподалеку от села Сухолесы следственно-оперативной группой были найдены «фрагменты черепа, которые могут принадлежать Георгию Гонгадзе». В то же время в Генпрокуратуре отметили, что останки черепа повреждены. Также в Генпрокуратуре со ссылкой на предварительное заключение экспертов сообщили, что «на данный момент найден фрагмент, по которому можно идентифицировать череп».