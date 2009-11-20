Путин: Газпром и Нафтогаз договорятся о новых объемах газа

ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» уточняют объем газа, необходимый Украине в 2010 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр РФ Владимир ПУТИН на совместной с премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО пресс-конференции в Ялте.

Он подчеркнул, что Россия намерена прислушаться к пожеланию украинской стороны и сократить объемы поставок газа для избежания недобора газа и, как следствие, неприменения штрафных санкций.

«Что сделать для того, чтобы эти санкции не генерировались в следующем году? Мы приняли сегодня решение, несмотря на ранее достигнутые договоренности об объемах закупки газа Украиной, «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» договорятся о новых объемах и согласуют эти поставки. Не будет излишнего объема, который Украина хочет законтрактовать, не будет и санкций – это очень простое решение. И приемлемое для всех, без всякого ущерба, для подписанных ранее контрактов», - сказал В.ПУТИН.

Как сообщал УНИАН, согласно контракту между ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» в 2009 году предполагалась закупка газа в объеме 40 млрд. куб. м.

В сентябре первый заместитель председателя НАК «Нафтогаз Украины» Игорь ДИДЕНКО сообщил, что в этом году НАК из-за кризиса закупит у «Газпрома» около 32 млрд. куб. м газа. В следующем, по словам И.ДИДЕНКО, Украина намерена запросить «33,75 млрд. кубометров с тем, чтобы иметь возможность, в случае продолжения кризиса, использовать 27 млрд.».