Тимошенко: кооперационные связи будут многократно усилены
00:12, 20 ноября 2009Общество
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Готовится протокол
Украина и Россия планируют до конца текущего года подписать протокол о кооперации предприятий двух стран на 2010 год.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила на совместной с главой правительства РФ Владимиром ПУТИНЫМ пресс-конференции по итогам двусторонних переговоров в Ялте.
Она подчеркнула, что такой документ был подписан и реализовывается в текущем году, и это дало возможность улучшить ситуацию в машиностроении.
«И сейчас мы готовим до конца года подписание протокола на 2010-й год, и, безусловно, у нас эти кооперационные связи будут многократно усилены», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
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