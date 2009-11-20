Тимошенко: кооперационные связи будут многократно усилены

Украина и Россия планируют до конца текущего года подписать протокол о кооперации предприятий двух стран на 2010 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила на совместной с главой правительства РФ Владимиром ПУТИНЫМ пресс-конференции по итогам двусторонних переговоров в Ялте.

Она подчеркнула, что такой документ был подписан и реализовывается в текущем году, и это дало возможность улучшить ситуацию в машиностроении.

«И сейчас мы готовим до конца года подписание протокола на 2010-й год, и, безусловно, у нас эти кооперационные связи будут многократно усилены», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.