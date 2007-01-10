На Говерле установили флаг Донецкой области

Группа донецких альпинистов 9 января установила на вершине горы Говерла флаги Украины и области в честь 75-летия образования Донетчины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкого областного совета, в состав группы альпинистов вошли шестеро школьников (9-10 классов) и шестеро шахтеров из ГП "Добропольеуголь".

В приветствии, направленном участникам восхождения председателем облгосадминистрации Владимиром ЛОГВИНЕНКО и председателем облсовета Анатолием БЛИЗНЮКОМ, подчеркивается, что "людям, вместе покорившим горную вершину, пережившим все трудности восхождения и радость победы, в дальнейшем будет гораздо легче вместе идти вперед, к новым вершинам".