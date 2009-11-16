Суд признал 3 коммунальщиков виновными по делу о взрыве в Евпатории

Симферопольский районный суд сегодня огласил решение по делу о взрыве в пятиэтажном доме в Евпатории в декабре 2008 года, приговор вынесен трем коммунальщикам.

«Версия следствия о взрыве газа нашла свое полное подтверждение в суде», - сказано в сообщении пресс-службы прокуратуры Крыма, переданнос агентству УНИАН.

Суд согласился с позицией надзорного ведомства и признал вину начальника, мастера и электрогазосварщика коммунального предприятия в инкриминируемых им преступлениях.

Начальнику и мастеру за нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью, служебную халатность назначено наказание в виде 6 и 7 лет лишения свободы.

Электрогазосварщик за убийство по неосторожности, неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение, неосторожное уничтожение или повреждение имущества приговорен к 8 годам заключения.

«У обвиняемых есть возможность обжаловать приговор, который еще не вступил в силу», - отметили в прокуратуре.

Как сообщал УНИАН, взрыв в доме №67 по улице Некрасова в Евпатории прогремел вечером 24 декабря 2008 года.

В результате взрыва и частичного обрушения дома погибли 27 человек.

Работники коммунального предприятия, нарушая закон, хранили баллоны с газом в подвале дома.

Материалы расследования прокуратуры, направленные в суд в мае 2009 года, составили 41 том. В том числе это результаты свыше 50 экспертиз и допросы более 800 свидетелей.