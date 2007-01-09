“Интеру” поменяли главу

Председателем правления телеканала “Интер” назначен Сергей СОЗАНОВСКИЙ.

Как сообщается в бюллетене “Цінні папери України” от 5 января, с 10 января вступают в силу изменения в персональном составе правления АОЗТ «Украинская независимая ТВ-корпорация» (телеканал “Интер”).

В частности, по решению заседания наблюдательного совета общества от 29 декабря 2006 года Сергей СТАРИЦКИЙ освобожден от должности председателя правления. Также освобождены члены правления Ярослав ПОРОХНЯК, Леонид МАЗОР и Олег ПАВЛЕНКО.

Членами правления с завтрашнего дня станут Анна БЕЗЛЮДНАЯ и Владимир ГРАНОВСКИЙ.

Согласно обнародованной информации, вышеназванные лица не имеют своей доли в уставном капитале корпорации.

Как сообщал УНИАН, 11 декабря от должности председателя наблюдательного совета АОТЗТ “Украинская независимая ТВ-корпорация” (телеканал “Интер”) был освобожден Валерий ХОРОШКОВСКИЙ.