“Интеру” поменяли главу
Изменения в правлении телеканала
Председателем правления телеканала “Интер” назначен Сергей СОЗАНОВСКИЙ.
Как сообщается в бюллетене “Цінні папери України” от 5 января, с 10 января вступают в силу изменения в персональном составе правления АОЗТ «Украинская независимая ТВ-корпорация» (телеканал “Интер”).
В частности, по решению заседания наблюдательного совета общества от 29 декабря 2006 года Сергей СТАРИЦКИЙ освобожден от должности председателя правления. Также освобождены члены правления Ярослав ПОРОХНЯК, Леонид МАЗОР и Олег ПАВЛЕНКО.
Членами правления с завтрашнего дня станут Анна БЕЗЛЮДНАЯ и Владимир ГРАНОВСКИЙ.
Согласно обнародованной информации, вышеназванные лица не имеют своей доли в уставном капитале корпорации.
Как сообщал УНИАН, 11 декабря от должности председателя наблюдательного совета АОТЗТ “Украинская независимая ТВ-корпорация” (телеканал “Интер”) был освобожден Валерий ХОРОШКОВСКИЙ.