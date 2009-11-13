Банки в Днепропетровске, оказывается, «брали» 15-17-летние подростки

В Днепропетровске за разбойные нападения на два банка милиция задержала 15-летнего и троих 17-летних подростков.

Об этом УНИАН сообщили в Центре общественных связей ГУ МВД в Днепропетровской области.

11 ноября в 17.35 злоумышленники в шарфах на лицах зашли в отделение одного из коммерческих банков в Самарском районе Днепропетровска. Угрожая предметом, похожим на пистолет, и ножами они завладели двумя мобильными телефонами, кошельком с деньгами в сумме 100 грн. и тремя пластиковыми карточками, после чего скрылись с места происшествия.

Как стало известно, филиал не охраняется, но оборудован звуковой сигнализацией и видеонаблюдением.

Во время досудебного следствия выяснилось, что двое из задержанных (15 и 17 лет) причастны к совершению аналогичного преступления в Амур-Нижнеднепровском районе областного центра, имевшего место 4 ноября.

Как сообщили подозреваемые, в тот вечер они, закрыв лицо марлевыми повязками, зашли в отделение «Ощадбанка» и, угрожая физическим насилием работникам учреждения, завладели 500 грн.

9 ноября злоумышленники опять пытались ограбить это отделение «Ощадбанка».

По фактам разбоя и ограбления против задержанных возбуждены два уголовных дела. Ведется следствие.