Табачник: действия КГГА дискредитируют правительство

Действия Киевской городской государственной администрации по процедуре выдачи гражданам жилищно-коммунальных субсидий недопустимы и дискредитируют работу правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил вице-премьер-министр Украины Дмитрий ТАБАЧНИК сегодня во время селекторного совещания по вопросам начисления субсидий и своевременной выплаты пенсий.

«Киевская городская госадминистрация опубликовала в газете «Сегодня» от 22 декабря открытое письмо под названием «Право на субсидию», в котором допущены серьезные ошибки. В частности, в нем утверждается о необходимости предоставления гражданами дополнительных справок, которые подтверждают оплату жилищно-коммунальных услуг за предыдущий период, а также справку о задекларированном имуществе и задолженности по оплате услуг. Кроме того, в статье указывается, что оформление субсидий производится в течение трех, а не двух месяцев, как это постановило правительство», - сказал Д.ТАБАЧНИК.

Вице-премьер подчеркнул, что такие требования противоречат уже принятым решениям правительства. «Считаю, что это является недопустимым и дискредитирует работу, которая была направлена на упрощение процедуры оформления субсидий», - добавил он.

Д.ТАБАЧНИК поручил КГГА «срочно разместить в СМИ информацию об упрощенном порядке оформления жилищно-коммунальных субсидий, который утвержден постановлением Кабинета министров». С аналогичной просьбой вице-премьер также обратился к главам областных, районных и городских государственных администраций.