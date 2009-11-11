Сколько будет стоить доллар в конце года (прогнозы экспертов)

Непредоставление Украине очередного транша кредита МВФ сыграет дестабилизирующую роль для валютного рынка страны. Об этом во время пресс-конференции в «Главред-медиа»заявил директор Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский.

«Ожидание очередного транша было фактором стабилизации», - сказал он.

Бураковский добавил, что существует много других факторов дестабилизации валютного рынка, в частности, то, что «население неспокойно» и настроено покупать иностранную валюту. По мнению эксперта, «сотрудничество с МВФ могло дать дополнительные якоря стабильности».

Принимавший участие в пресс-конференции старший экономист Международного центра перспективных исследований Ильдар Газизуллин, в свою очередь, спрогнозировал, что в ближайшее время «Национальный банк будет уходить от удержания курса валют в определенном диапазоне».

По прогнозам эксперта, к концу года произойдет «некоторое ослабление гривни», доллар США будет стоить порядка 9 гривен.

Вместе с тем, Газизуллин отметил, что «фактор паники является определяющим, и он может существенно повлиять на обменный курс».