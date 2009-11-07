На весь Киев - меньше 200 инфекционных коек

В Киеве на весь город насчитывается меньше 200 инфекционных коек.

Об этом в комментарии еженедельнику «Зеркало недели» заявила академик АМН Украины, заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени А.Богомольца Жанна ВОЗИАНОВА.

По ее словам, возможности госпитализации больных в киевских инфекционных больницах очень ограничены.

«Возьмите многомиллионную столицу - инфекционную больницу на территории Александровской больницы давно закрыли на капремонт, обещали открыть два или даже три года назад, но территория уже поросла сорняками, давно не ведутся никакие работы. На весь город меньше 200 инфекционных коек - куда госпитализировать больных?! А как спасать тяжелых, если в распоряжении инфекционистов всего десять реанимационных коек?!», - отметила Ж.ВОЗИАНОВА.

При этом, по ее словам, ни в Академии медицинских наук, ни в столичной мэрии должного внимания к инфекционным заболеваниям не было. Так, за последние годы произошло резкое сокращение количества инфекционных коек - как взрослых, так и детских - во многих областях Украины.

«У нас часто объявляли эпидемию и карантин в школах, когда в отделении не было ни одного случая гриппа. Когда люди болеют ОРВИ, они в большинстве случаев обходятся без госпитализации, вот и сложилось порочное мнение, что без инфекционных коек можно обойтись. Меня потому и не приглашают в министерство - я их огорчаю своей информацией, каждый раз требую начинать любую программу с детального анализа ситуации», - пояснила Ж.ВОЗИАНОВА.

По ее словам, сегодня сотрудников кафедры инфекционных болезней университета имени А.Богомольца к консультациям по инфекционным заболеваниям не подключают.

«Нас уже давно никуда не приглашают - ни меня, ни сотрудников кафедры. Оказались пятым колесом к телеге! Весной, правда, меня спрашивали по поводу подготовки к эпидемии нового гриппа. Я считаю, что мы абсолютно не готовы, нужно начинать почти с нуля», - подчеркнула академик.