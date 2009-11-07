Нацбанк в октябре выкупил ОВГЗ почти на 1,6 млрд. грн.

В октябре 2009 года Национальный банк Украины выкупил облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на сумму почти 1,6 млрд. грн. (по номинальной стоимости), с начала года - на 29,23 млрд. грн.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Нацбанка.

В Государственный бюджет Украины на протяжении прошлого месяца по результатам размещения ОВГЗ на первичных аукционах поступили средства на общую сумму 4,621 млрд. грн. (с начала года – 16,139 млрд. грн.). С учетом ОВГЗ, выпущенных для рекапитализации, с начала 2009 года Министерством финансов Украины было размещено облигаций на общую сумму 48,913 млрд. грн.

Средневзвешенная доходность при первичном размещении по ОВГЗ в октябре составляла 23,93% годовых (за 10 месяцев 2009 года - 19,36% годовых). Средневзвешенная доходность облигаций за январь-октябрь 2009 года с учетом бумаг, выпущенных на рекапитализацию, составляла 12,75% годовых.

Погашение и выплата дохода по ОВГЗ в текущем году осуществлялись своевременно и в полном объеме, который с начала 2009 года составил 10,611 млрд. грн., в том числе основной долг – 7,492 млрд. грн., выплата дохода – 3,119 млрд. грн.