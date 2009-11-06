При взрыве на нефтебазе под Иркутском погибли три человека

В поселке Марково под Иркутском сегодня днем произошло возгорание на частной нефтебазе, где хранились нефтепродукты. Как сообщили в ГУ МЧС по региону, по предварительным данным, на базе находились пять человек, трое из них погибли, а двое госпитализированы с ожогами различной степени тяжести.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, устанавливаются обстоятельства произошедшего, а также местонахождение владельца базы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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