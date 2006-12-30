В Польше Новый год можно встретить в специальном поезде
19:19, 30 декабря 2006Общество
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Танцплощадка под стук колес
В Польше новогоднюю ночь можно провести в специальном поезде на балу. Развлекательную акцию организует Краковское общество любителей железной дороги.
31 декабря поезд выедет из Кракова в местечко Влощово и к утру 1 января вернется назад.
По словам председателя Краковского общества любителей железной дороги Марчина Лисовского (Marcin Lisowski), все билеты уже распроданы, а в новогодней вечеринке будут участвовать 150 человек.
"В вагонах будут сняты сидения, и поезд превратится в большой танцевальный зал", - пояснил Лисовский.
Организатор необычной вечеринки сообщил, что это будет "уже третья новогодняя ночь в поезде".
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