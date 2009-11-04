Главный санврач: от «свиного» гриппа в Украине умерли лишь трое людей

Главный санитарный врач Украины Александр БИЛОВОЛ заявляет, что в Украине умерли трое из 14 больных «калифорнийским» гриппом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.БИЛОВОЛ сообщил сегодня на селекторном совещании премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО с руководителями регионов по вопросам предотвращения распространения инфекционных заболеваний.

«На эту минуту установлено 14 больных «калифорнийским» гриппом, трое из которых умерли», - сказал А.БИЛОВОЛ.

В то же время главный санитарный врач не уточнил, в каком состоянии находятся остальные 11 больных «калифорнийским» гриппом.

Согласно информации А.БИЛОВОЛА, на первый час ночи 4 ноября в Украине зарегистрировано 478,454 тысяч случаев заболевания гриппом и ОРВИ. С начала эпидемии в Украине от осложнений в результате гриппа умер 81 человек, среди них – 3 беременные и 3 детей.