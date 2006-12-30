Зачем Президенту документы ЦИК об антинатовском референдуме

В Секретариате Президента создана рабочая группа по изучению переданных из Центральной избирательной комиссии документов по проведению референдума о вступлении Украины в НАТО и участии в Едином экономическом пространстве.

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь Президента Украины Ирина ВАННИКОВА.

По ее словам, согласно результатам решения ЦИК относительно достоверности собранных подписей по проведению референдума по вопросу вступления Украины в НАТО и участия в ЕЭП в Секретариате Президента создана рабочая группа во главе с заместителем главы Секретариата Игорем ПУКШИНЫМ на предмет изучения законности получения этих документов.

Первое заседание рабочей группы состоится сразу после нового года, отметила И.ВАННИКОВА.

Как сообщал УНИАН, СДПУ(о) с ноября 2005 года по февраль 2006 года по всей стране организовала 109 инициативных групп. Они собрали в поддержку референдума о членстве Украины в НАТО и участии в Едином экономическом пространстве свыше 4,6 млн. подписей, которые были переданы в ЦИК. В соответствии с законодательством, для организации всеукраинского референдума по народной инициативе необходимо собрать не менее трех миллионов подписей.

30 октября этого года председатель ЦИК Ярослав ДАВЫДОВИЧ сообщил, что правоохранительные органы возбудили 28 уголовных дел по фактам нарушений при сборе подписей за проведение референдума о членстве Украины в НАТО и ЕЭП.

В свою очередь, 9 ноября пресс-служба Генеральной прокуратуры сообщила, что ведомство изучает 10 уголовных дел, возбужденных по фактам внесения неправдивых сведений в подписные листы по проведению всеукраинского референдума по вопросам вступления Украины в НАТО и ЕЭП.

11 декабря Печерский райсуд Киева обязал Центризбирком подвести итоги сбора подписей граждан под требованием о проведении всеукраинского референдума по вступлению Украины в НАТО и ЕЭП.

ЦИК обжаловала в Апелляционном суде г.Киева признание ее бездеятельности по подведению итогов сбора подписей за проведение референдума по вопросам о вступлении Украины в НАТО и ЕЭП.

29 декабря Центральная избирательная комиссия признала действительными 4 млн. 431 тыс. 674 подписи из собранных 4 млн. 656 тыс. 182 подписей граждан за проведение референдума о членстве Украины в НАТО и Едином экономическом пространстве с Беларусью, Казахстаном и Россией (ЕЭП).

ЦИК также постановила передать общие итоги по сбору подписей за проведение референдума на рассмотрение Президента Украины В.ЮЩЕНКО.

Член фракции “Наша Украина” Юрий КЛЮЧКОВСКИЙ в комментарии УНИАН выразил удивление, почему ЦИК планирует передать документы на рассмотрение главы государства. Он отметил, что Конституция Украины не определяет, кому передаются подписи из ЦИК, но в законе о референдуме сказано, что они передаются в Верховную Раду. Он высказал мнение, что у В.ЮЩЕНКО есть все основания вернуть документы без рассмотрения.