В Крыму лекарств от гриппа нет
Налоговая проверила 68 аптек
Cотрудники налоговой Крыма за два дня проверили 68 аптек, везде отсутствует основные противогриппозные препараты.
«Во всех проверенных аптеках установлено отсутствие основной группы препаратов», - сказано в сообщении пресс-службы Государственной налоговой администрации в Крыму.
В тех аптеках, где есть ампициллин, перчатки, шприцы, цены на них завышены на 5-10% от установленных для розницы.
Кроме того, выявлены 10 случаев нарушения порядка проведения расчетов за наличные.
Об отсутствии лекарств и повышении цен налоговики сообщили в штаб руководства по борьбе с вирусом гриппа А/Н1N1, который создан при министерстве здравоохранения Крыма, для решения вопроса об отзыве лицензий.
На аптечных спекулянтов крымчане могут жаловаться по круглосуточному телефону: (0652) 51-20-63.
ГНА в Крыму по поручению правительства с целью контроля за ценами на основные противогриппозные препараты и изделия медицинского назначения в розничной торговле ежедневно, начиная со 2 ноября, проводит проверки аптек автономии.
В Крыму реализацией лекарственных препаратов занимается порядка двух тысяч торговых объектов.