В Каховке от пневмонии умерла женщина
09:34, 03 ноября 2009Общество
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В Каховке Херсонской области в больнице от пневмонии умерла 38-летняя женщина.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС в области, информация о гибели пришла сегодня утром.
По предварительным данным, наличие у погибшей вируса гриппа А/Н1N1 не установлено, но медики пока от комментариев воздерживаются.
По данным МЧС, это первый летальный случай от пневмонии в области за период начала эпидемии гриппа А/Н1N1 в Украине.
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