Грузия направляет Украине гуманитарную помощь, предназначенную для борьбы с эпидемией гриппа.

Об этом УНИАН сообщили в Посольстве Грузии в Украине со ссылкой на посла Григола КАТАМАДЗЕ.

По данным Посольства, сегодня по инициативе Президента Грузии Михаила СААКАШВИЛИ правительство Грузии выделило из государственного резерва медикаменты и марлевые повязки.

Как заявил Г.КАТАМАДЗЕ, в Украину будет доставлено 7 тыс. упаковок препарата «Тамифлю», 500 тыс. марлевых повязок, 4 тыс. катетеров и 20 тыс. резиновых перчаток.

Гуманитарный груз прибудет в Украину 2 ноября и будет передан Министерству здравоохранения.