Нацбанк отмечает уменьшение дефицита валюты на межбанке

Национальный банк Украины отмечает уменьшение дефицита иностранной валюты на межбанковском валютном рынке в октябре. Об этом сообщается на официальном стайте НБУ.

По данным Нацбанка, против сентября, дефицит валюты уменьшился почти на треть.

НБУ отмечает, что в этих условиях отдельные девальвационные всплески не имели решающего влияния на общий тренд постепенного укрепления курса гривни к доллару США. На межбанковском валютном рынке он укрепился на 0,5%, а по операциям банков по продаже наличных долларов США - на 1,7%.

Как сообщает НБУ, данная ситуация способствовало уменьшению прямого присутствия Нацбанка на валютном рынке, с одновременным снижением объема его валютных интервенций. В тоже время, продолжалось проведение регулярных (дважды в неделю) целевых валютных аукционов по продаже иностранной валюты для удовлетворения потребностей клиентов банков - физических лиц с целью погашения ими задолженности по валютным кредитам.

По информации НБУ, всего в октябре состоялось девять таких аукционов, на которых клиентам банков продавались доллары США (140,7 млн. долл. США), швейцарские франки (4,0 млн. франков) и евро (1,1 млн. евро).

Официальный курс гривни к доллару США в октябре укрепился на 0,12% - до 8,00 грн./долл. США. К евро гривня девальвировала на 1,52% - до 11,83 грн./евро, а к российскому рублю на 2,42% - до 2,73 грн./10 рублей.