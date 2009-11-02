Тимошенко обещает еще 300 тысяч доз

Правительство Украины намерено закупить еще несколько партий препарата "Тамифлю" у швейцарской компанії «Ф. Хоффманн-Ля Рош Лтд» для борьбы с эпидемией гриппа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня ночью в аэропорту "Борисполь", где вместе с министром иностранных дел Петром ПОРОШЕНКО и главой Секретариата Президента Верой УЛЬЯНЧЕНКО встречала самолет, привезший в Киев из Швейцарии первую партию препарата в объеме 300 тыс. упаковок по цене 67 грн. за штуку.

"Мы не останавливаемся на этом, и на следующей неделе Министерство иностранных дел вместе с правительством, вместе со мной обеспечит оплату и поставку в Украину еще 300 тыс. доз", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Она отметила, что поступившая партия лекарств и последующие, которые в зависимости от необходимости по договоренности с производителем будут закупаться еженедельно, будут поступать прямо в больницы, минуя аптеки, чтобы избежать злоупотреблений при реализации этого препарата.

"Не даем в аптеки, так как уверены, что начнется спекуляция, с людей начнут драть три шкуры, и поэтому мы полагаемся сегодня на больницы, а в больницах препарат будет предоставляться бесплатно", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер отметила, что привезенные сегодня лекарства уже до полудня будут направлены во все области страны.

"Лекарства, которые мы сейчас разгружаем, они в срочном порядке уже ночью за несколько минут пройдут все таможенные процедуры и будут отправлены во все области Украины. И до 10.00 в большинстве областей будет препарат. До 12.00 мы поставим препарат и в отдаленные области, в том числе и в Автономную Республику Крым", - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Она также сообщила, что «Тамифлю» закупается Министерством здравоохранения за средства госбюджета.

По словам представителей швейцарской компании, оплату за медпрепараты МОЗ осуществит в ближайшие дни. Лекарства, оптовая цена которых составляет порядка 31 долл. США за упаковку, компания согласилась продавать Украине фактически по себестоимости, учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию в стране, отметили представители компании.