В Харькове ограбили ювелирный магазин

В Харькове неизвестные ограбили ювелирный магазин.

Как сообщила корреспонденту УНИАН руководитель Центра связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области Лариса ВОЛКОВА, ограбление было совершено в магазине на проспекте Ленина сегодня утром около 10.40.

По ее словам, милиция проводит поиски грабителей.

«К этому времени продолжаются следственно-оперативные действия. В составе следственно-оперативной группы выезжали кинологи. На территории Харькова и области введен план «Сирена», - сказала Л.ВОЛКОВА.

Любые комментарии, подробности и другая информация пока преждевременны, отметила руководитель ЦОС.