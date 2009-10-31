В Харькове ограбили ювелирный магазин
16:45, 31 октября 2009Общество
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Милиция ищет грабителей
В Харькове неизвестные ограбили ювелирный магазин.
Как сообщила корреспонденту УНИАН руководитель Центра связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области Лариса ВОЛКОВА, ограбление было совершено в магазине на проспекте Ленина сегодня утром около 10.40.
По ее словам, милиция проводит поиски грабителей.
«К этому времени продолжаются следственно-оперативные действия. В составе следственно-оперативной группы выезжали кинологи. На территории Харькова и области введен план «Сирена», - сказала Л.ВОЛКОВА.
Любые комментарии, подробности и другая информация пока преждевременны, отметила руководитель ЦОС.
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