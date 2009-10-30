В Днепропетровской области введен противогриппозный режим

Председатель Днепропетровской облгосадминистрации Виктор БОНДАРЬ сегодня подписал распоряжение «О неотложных мерах по недопущению эпидемии гриппа в области».

Согласно распоряжению, текст которого передан агентству УНИАН, с 30 октября в учебных, лечебно-профилактических, детских, интернатных заведениях, санаториях, домах ребенка и аптечной сети введен противогриппозный режим.

Губернатор также призвал воздержаться от проведения массовых мероприятий и рекомендовал жителям региона временно не выезжать в регионы, где распространен грипп.

Руководитель области обязал председателей райгосадминистраций и мэров городов обеспечить лечебно-профилактические заведения необходимыми средствами профилактики, медикаментами, средствами дезинфекции и дополнительным автотранспортом для обслуживания населения во время массовых заболеваний гриппом.

Также руководители на местах должны взять под личный контроль наличие в аптечной сети пакетов с профилактическими и лечебными средствами против гриппа и уровень цен на лекарственные средства.

Одним из пунктов распоряжения является приведение в состояние повышенной готовности личного состава бригад постоянной готовности областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

В.БОНДАРЬ также отметил, что в случае необходимости должны быть развернуты передвижные медицинские пункты управления МЧС и полевые медицинские пункты Днепропетровского военного гарнизона.