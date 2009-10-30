В Киеве можно стать участником «безумного чаепития»

В Киеве в Центре визуального искусства Национального университета “Киево-Могилянская академия” (ул. Сковороды, 2) проходит выставка-перформанс "500 книг мировой гуманитарной классики".

Как передает корреспондент УНИАН, выставка посвящена 10-й годовщине деятельности программы "Социальный капитал и академические публикации" Международного фонда "Возрождение", при поддержке которой в Украине переведено и издано более 500 классических произведений мировой гуманитаристики.

В залах выставки - философском, историческом, литературном и общественно-политическом - представлено достояние мировой гуманитарной культуры, которое стало более доступно украинскому читателю на протяжении последних 10 лет. Книги представлены как объемные пространства, миры, созданные текстами. У зрителя возникает ощущение контакта с жизнью сообщества переводчиков - людей, которые делают доступными тексты, повлиявшие на развитие европейской мысли.

В первом зале из книг, изданных при поддержке Международного фонда "Возрождение", выстраивается башня.

В зале художественной литературы зритель становится участником "безумного чаепития", под действием парадоксальных чар которого книги превратились в игральные карты. На стенах этого зала выставка графических работ 4 художников, которые сотрудничали с издательствами, занимались книжной графикой или создавали иллюстративные серии: Матвей ВАЙСБЕРГ, Виктор ГУКАЙЛО, Михаил МОСКАЛЬ и Людмила БРУЕВИЧ.

Переходя из одного зала выставки в другой, каждый посетитель станет участником захватывающего перформанса, ощутит присутствие великих мыслителей и цивилизаций, заглянет в "бочку Диогена" и примет участие в "безумном чаепитии".

На выставку, которая продлится до 20 ноября, приглашаются все, кому небезразлична тема мировой культуры и украинской книги.